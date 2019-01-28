11 бригад энергетиков на сильном морозе отремонтировали ЛЭП и дали свет 17 селам

11 бригад «Алтайэнерго» оперативно завершили ремонт на линии электропередачи в Чарышском районе, из-за отключения которой без энергоснабжению остались 17 сел. В 17.15 электричество было подано всм потребителям, сообщили в пресс-пресс-службе «МРСК Сибири». Работы энергетики вели при минус 27, сама линия проходила в труднодоступном месте.

Выполнение неотложных работ на ЛЭП было связано со снижением качества электроснабжения — в частности, как пояснил представитель энергокомпании, имели место скачки напряжения.

Николай Пантелеев,

директор филиала «Алтайэнерго»:

Чтобы не допустить аварийного отключения объекта, линию вывели в ремонт. Несмотря на очень низкую температуру воздуха, было принято решение о проведении необходимых срочных мероприятий, что позволило предотвратить более серьезные проблемы с энергоснабжением территории.

ЛЭП 35 кВ в Чарышском районе, на которой необходимо было неотложно провести ремонтные работы, проходит по крайне сложной местности. Чтобы по ней передвигаться, энергетики используют спецтехнику. ЛЭП весьма протяженная — 35 километров, и чтобы понять причины проблем, они сразу же приступили у осмотру линии.

На время ремонта «Алтайэнерго» направило в зону действия 16 резервных источников снабжения электроэнергией для подключения объектов тепло- и водоснабжения и социальных объектов. Одна из установок сразу же после отключения ЛЭП обеспечила работу системы водоснабжения. От второй специалисты запитали котельную.

Всего в работах было задействовано 11 бригад «Алтайэнерго», или 37 человек, а также 17 единиц спецтехники.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

В «Алтайэнерго» были мобилизованы все силы и средства для оперативного решения этой задачи.