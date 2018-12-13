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Часть жителей Барнаула осталась без тепла и горячей воды из-за коммунальных аварий

В Барнауле 13 декабря произошло две коммунальные аварии. Одна случилась в поселке Южный, а вторая на Восточном. Часть жителей осталась без горячей воды и тепла, пишет официальный сайт города.

Коммунальные аварии в Барнауле 13 декабря.
Коммунальные аварии в Барнауле 13 декабря.
barnaul.org

Первое повреждение на теплосети диаметром 300 мм произошло на улице Чайковского, 37 в поселке Южный. Устранением аварии занимается МУП «Энергетик», проводят земляные работы ищут место повреждения.

Без отопления и горячего водоснабжения остались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад № 197 и Алтайский политехнический колледж.

Благодаря оперативному переключению на другой источник теплоэнергии из зоны отключения удалось вывести десятки частных жилых домов, — отмечают в администрации города.

Второе повреждение тепловой сети — на улице Маяковского, 25. На месте работает ремонтная бригада. На время проведения работ ограничили теплоснабжение для двух многоквартирных жилых домов, одной школы, двух административных зданий, а также для близлежащих частных жилых домов. Работы планируют завершить к 20 часам.

Энергетики извиняются перед жителям за временные неудобства.

Напомним, недалеко от второго места повреждения, на улице Маяковского, 8, 10 декабря 9-летняя девочка упала в яму с кипятком. Следователи возбудили уголовное дело.

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