54 человека умерли, подсчитывая голоса избирателей на выборах в Индонезии

По меньшей мере 54 человека умерли от сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Эти данные привел председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Ариф Будиман, сообщает ТАСС .

Еще 32 были госпитализированы.

Во многих местах рабочий день начался в 05:00 утра (голосование стартовало в 07:00) и завершился почти через сутки.

Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей, пишет znak.com. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест.

Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.