Чемпион России по рукопашному бою погиб в уличной драке

17 февраля после драки у здания Минкомсвязи в Москве погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным издания, конфликт разгорелся на Тверской улице. Юноша вступил в драку с охранником после короткой словесной перепалки. Как рассказал сотрудник ведомственной охраны, они вместе с оппонентом упали на землю, и молодой человек перестал подавать признаки жизни.

Как пишет «МК», врачи предполагают, что смерть спортсмена наступила от сердечной недостаточности, но окончательную причину смерти установит следствие. Назначены необходимые экспертизы.

В телеграм-канале «Следак шепнул» опубликовали видео происшествия.

22-летний юноша из Орловской области Геннадий Павлов победил на первенстве страны по универсальному бою. Кроме того, он неоднократно завоевывал медали на соревнованиях.