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Происшествия

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП на Чуйском тракте

6 сентября около 21:40 в Шебалинском районе Республики Алтай на Чуйском тракте ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Травмы получили четыре человека, одному из которых потребовалась госпитализация, сообщили в республиканском ГУ МВД.

ДТП на Чуйском тракте 6 сентября.
ДТП на Чуйском тракте 6 сентября.
04.мвд.рф

Авария случилась на 508 км Чуйского тракта. За рулем ВАЗ-211440 был 22-летний житель Усть-Канского района без прав. Он выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 27-летнего жителя Алтайского края.

ДТП на Чуйском тракте 6 сентября.
ДТП на Чуйском тракте 6 сентября.
04.мвд.рф

В результате ДТП в приемный покой районной больницы доставили водителя и трех пассажиров автомобиля ВАЗ. Госпитализация потребовалась только одному из пассажиров — 26-летнему жителю села Санаровка.

Водители были трезвые.

По факту ДТП возбудили административное расследование.

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