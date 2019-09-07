Четыре человека пострадали в лобовом ДТП на Чуйском тракте

6 сентября около 21:40 в Шебалинском районе Республики Алтай на Чуйском тракте ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Травмы получили четыре человека, одному из которых потребовалась госпитализация, сообщили в республиканском ГУ МВД.