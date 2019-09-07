Четыре человека пострадали в лобовом ДТП на Чуйском тракте

Авария случилась на 508 км Чуйского тракта. За рулем ВАЗ-211440 был 22-летний житель Усть-Канского района без прав. Он выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 27-летнего жителя Алтайского края.
В результате ДТП в приемный покой районной больницы доставили водителя и трех пассажиров автомобиля ВАЗ. Госпитализация потребовалась только одному из пассажиров — 26-летнему жителю села Санаровка.
Водители были трезвые.
По факту ДТП возбудили административное расследование.