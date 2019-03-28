Дело экс-министра Абызова ведут более 40 следователей

Расследованием уголовного дела в отношении обвиняемого в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения экс-министра Михаила Абызова занимаются более 40 следователей Следственного комитета (СК) РФ, пишет АГН «Москва».

«Расследованием занимаются более 40 следователей», — заявил адвокат Алексей Кирсанов.

27 марта Басманный районный суд Москвы санкционировал арест экс-министра по вопросам открытого правительства РФ до 25 мая. Защита намерена обжаловать данное решение.

Новый этап

В суде Михаил Абызов назвал уголовное преследование «новым этапом в жизни».

«Для меня вчера начался новый этап жизни, новая система координат. Я еще в полной мере не могу ориентироваться, многих процессуальных вещей не знаю. Но я быстро учусь и в будущем не буду доставлять вам хлопот», — обратился обвиняемый к судье.

«Я могу лишь уверенно сказать, что с предъявленным обвинением я не согласен, виновным я себя не признаю, преступные действия я не совершал, свое служебное положение министра не использовал», — сказал обвиняемый в суде.

Поручители

Адвокат Руслан Кожура предоставил суду личное поручительство от бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. В документе, в частности, говорится: «Я знаю его как честного, порядочного и неподкупного человека».

Также за Абызова поручились заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, члена совета директоров «Яндекса» Александр Волошин, Чулпан Хаматова, пишут «Ведомости».

Залог

Залог за Абызова в 1 млрд рублей вызвался внести владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко (владеющий в том числе 48% акций барнаульского аэропорта и пакетом акций аэропорта «Толмачёво»).

Дмитрий Медведев и Роман Троценко , 2010 год. kremlin.ru

Российский Forbes оценивает состояние Троценко в $1,7 млрд.

Данные следствия

Михаил Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, был бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края, говорится в сообщении СКР.

Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию.

Своими действиями соучастники поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны.

Экс-министру предъявлено обвинение ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Абызова задержали 26 марта в Подмосковье.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов и Михаил Абызов. kremlin.ru

Об уголовном деле в отношении Абызова доложили президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.