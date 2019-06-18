Дело о шпионаже: бывший президент Египта внезапно умер в суде

В Каире скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси, сообщает ТАСС . Это случилось во время заседания суда по делу о шпионаже в пользу Катара. Ему было 67 лет.

Экс-глава государства проходил по делу главным обвиняемым. Мурси упал во время перерыва между заседаниями в клетке в зале суда и потерял сознание.

За несколько минут до этого бывший президент президент выступил с пятиминутной речью перед судьей. После произошедшего ЧП политика доставили в больницу, где медики зафиксировали его смерть. При внешнем осмотре на его теле не было обнаружено никаких повреждений.

Египетские СМИ сообщили, что экс-президент страны скончался от сердечного приступа, пишет «МК». Он страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Казнь и пожизненное заключение

Процесс над Мурси и его сторонниками, лидерами движения «Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена на территории РФ) велся с 2013 года, когда армия Египта на фоне народных волнений отстранила его от власти.

Прокуратура обвиняла экс-президента в госизмене, подстрекательстве к убийству демонстрантов в декабре 2012 года, побеге из тюрьмы в дни антиправительственных выступлений в начале 2011 года, повлекшем за собой гибель заключенных, оскорблении судебной системы страны, а также шпионской деятельности, пишет «РГ».

Процесс длился шесть лет. За это время суды различной инстанции успели приговорить Мурси к различным срокам, в том числе пожизненному заключению. В 2015 году суд даже вынес вердикт о казни экс-президента Египта, но под давлением международного сообщества это решение было отменено.

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы, пишет bfm.ru. Его отстранили от власти в результате военного переворота.