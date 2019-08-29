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Происшествия

Депутат-предприниматель из Алтайского края вновь зверски избил человека

Депутат Алтайского районного собрания депутатов вновь нажил себе уголовное дело. Он снова избил человека, причинив тяжкий вред здоровью, сообщили в краевом управлении Следственного комитета. Ранее народный избранник до смерти избил битой своего подчиненного.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Следственные органы не называют имя депутата, но очевидно, что речь идет о 30-летнем Романе Бруннере.

По данным следствия, в январе у одного из магазинов в селе Алтайское он избил 34-летнего местного жителя. В результате полученных травм мужчине удалили селезенку, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Свою причастность к этому обвиняемый отрицает. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

Как уже сообщалось, в мае следователи завершили расследование уголовного дела о причинении в 2014 году тяжкого вреда здоровью сотруднику предприятия, которое возглавляет депутат. Подчиненный в последствии скончался.

Дело еще рассматривает суд.

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