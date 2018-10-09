Мамаева и Кокорина обвинили в избиении водителя ведущей «Первого канала»

За два часа до нападения на чиновника Минпромторга футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскроили голову молодому человеку из Белоруссии, сообщает телеграм-канал Mash. Пострадавший работает водителем ведущей Первого канала.

Ранним утром игрок питерского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев вместе с компанией вышли из московского стриптиз-клуба.

Пьяные мужчины на стоянке стали пинать машины. Им сделал замечание один из прохожих. После этого они его повалили на землю и стали бить ногами. В результате чего пробили голову сделавшему замечание. Мужчина с сотрясением мозга доставлен в реанимацию, пишет ura.ru.

Министр спорта России Павел Колобков поставил крест на карьере этих футболистов. По его словам, они, возможно, уже никогда не попадут в состав сборной России. Жена Мамаева Алана извинилась за драку с участием мужа.

Похождения Кокорина и Мамаева

В 2016 году произошел скандал с участием Кокорина и его партнера по сборной Павла Мамаева. Когда национальная команда вылетела с Евро-2016, спортсмены принимали участие в вечеринке в Монте-Карло.

Видео с участием футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монте-Карло вызвало резонанс. Судя по записи, спортсмены курят кальян. Под звуки гимна России гостям выносят множество бутылок дорогого шампанского с зажженными бенгальскими огнями в качестве декора. Кокорин не опровергал свое присутствие на вечеринке, однако сообщил, что футболисты ни к оплате празднества, ни к его антуражу отношения не имеют.

После скандала руководители ФК «Краснодар» и «Зенит» перевели Мамаева и Кокорина в дублирующие составы.

Как заявлял тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин наслышан о «тщеславном безобразии» в Монте-Карло.