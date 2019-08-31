«Действовал по приказу»: адвокат заявил, что его подзащитного заставили избивать барнаульца Михаила Седова

Михаил Поспелов состоял в непубличной идеологической группировке, целью которой было бесцельное избиение людей. И именно он заставил Евгения Кочергина участвовать в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, об этом заявил Евгений Сергутов, адвокат Кочергина, в интервью «Комсомольской правде».

Загадочная преступная группировка

О загадочной группировке Евгений Кочергин рассказал еще на допросе у следователя. Он сообщил, что отказался, когда Поспелов предложил ему присоединиться к ней. После этого друзья перестали общаться. Бывшая жена Поспелова подтвердила на следствии, что ее экс-супруг состоял в некой группировке.

По ее словам, Михаил рассказывал, что участники банды просто «полагали, что люди живут не так, как нужно». Девушка также рассказала следствию, что муж показывал ей видеозапись на своем смартфоне с дракой, в которой сам участвовал.

Как удалось выяснить в ходе следствия, жена Михаила была в курсе, что он замышляет что-то «вроде кражи колес». Следователи изъяли у Поспелова телефон, где нашли переписку, в которой жена спрашивает его: «Ты в среду будешь свой исполнять план? Вы сегодня мутите?»

Накануне убийства Поспелов предупредил супругу, что к ним «в гости придет Женя и, возможно, останется ночевать».

«Только самого Женю об этом оповестить, видимо, забыли. Кочергин узнал о том, что его зовут в гости, уже к вечеру. Заранее о встрече они не договаривались», — говорит адвокат Евгений Сергутов.

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

Как происходило убийство Седова: версия Кочергина

По версии Кочергина, он стал невольным участником событий 2 октября 2018 года. Приглашение в гости не вызвало у него подозрений: такие встречи редко, но случались. Уже в своей квартире Поспелов попросил у Евгения телефон под предлогом позвонить и вышел с ним в подъезд.

«На лестничной площадке Поспелов достал складной нож с красной рукояткой, стал угрожать и требовать выполнять его дальнейшие указания», — рассказал следователю Кочергин.

По приказу Поспелова, утверждает Евгений, он сел к нему в машину, на которой они оба и приехали в гаражный копператив на ул. Малахова, 107. Поспелов осмотрелся, достал из-под сидения две монтажки, перчатки, и выдал одну пару и орудие Кочергину.

«Поспелов подошел к Седову, нанес один удар, тот упал. Я стоял в стороне. Поспелов крикнул: „Подключайся, а то сейчас сам рядом ляжешь“. Чтобы у него не возникало вопросов, я присоединился и имитировал удары» — рассказал на следствии Кочергин.

Затем парни запихали Седова в багажник его же авто. Поспелов сел за руль своей Toyota Corolla, а Кочергину приказал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей потерпевшему.

Евгений Кочергин,

фигурант дела об убийстве Михаила Седова:

Когда мы приехали к озеру в лес, Поспелов вылез из машины и сказал доставать Седова. Открыв багажник, я увидел, что Седов был в сознании и что-то тихо говорил. Поспелов потянул его за куртку, и тот вывалился из машины.

Гаражи. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Вдвоем они утащили Михаила Седова вниз по склону, после чего «Поспелов сказал, что дальше разберется сам», следует из показаний Кочергина. Евгений вернулся к машине и дальнейшие действия, по его словам, наблюдал со стороны.

Евгений Кочергин,

фигурант дела об убийстве Михаила Седова:

Поспелов взял монтажку и подошел к Седову. Я слышал звуки голосов: видимо, они разговаривали. Затем послышались глухие удары — примерно 10 раз. После этого Поспелов вернулся к машине, бросил монтажку, взял нож с красной рукоятью (тот самый, которым угрожал до этого Кочергину, — прим. ред.), раскрыл его и ушел в сторону Седова. Послышались стоны. Затем я увидел несколько размашистых движений Поспелова, и после этого уже ничего не слышал.

После этого парни уехали в сторону ул. Ковыльной, где бросили Subaru Седова. Ключи, по словам Евгения, от машины забрал Поспелов. Затем они вернулись домой к Михаилу. Кочергин остался у него ночевать, как и планировал Поспелов.

Что будет дальше

Присяжные заседатели уже вынесли свое решение: они признали Евгения Кочергина и Михаила Поспелова виновными в убийстве Михаила Седова. 24 сентября состоится очередное судебное заседание, где судья назначит им меру наказания.

Евгений Сергутов,

адвокат Евгения Кочергина:

Мое личное убеждение: доказательств виновности Кочергина недостаточно. Ни накануне убийства, ни после между ними не было никакой переписки: только короткие звонки по несколько секунд. За это время нереально обговорить план убийства. А вот переписка Поспелова с матерью и женой в мессенджерах выявлена. Поэтому довод о том, что парни могли почистить сообщения, я считаю несостоятельным: смысл удалять один чат, а другие оставлять?

Сергутов также уверен, что Кочергин не мог сбежать от Поспелова, так как боялся расправы.

Михаил Поспелов показания Кочергина не подтвердил. Его версия событий менялась несколько раз. Напомним, ранее мать Поспелова заявила, что он не причастен к убийству. Она сказала, что ее сын «был добрым мальчиком» и «приносил домой бездомных котят», был «образцовым солдатом» и «мечтал стать летчиком.