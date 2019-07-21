Дымка «накрыла» всю Сибирь и добралась до Югры

Подписчики паблика Barnaul 22 делятся снимками дымки в различных городах Алтайского края. Многие сообщают, что помимо белой дымки, ощущается запах гари, першит в горле.

Предельно допустимая концентрация (GLR) вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным гидрометеослужбы, наблюдается повышенная влажность воздуха. Происходит активное испарение воды после осадков.

Действующих лесных пожаров на территории Алтайского края на данный момент нет.

Центр космического мониторинга АлтГУ в режиме близком к режиму реального времени отслеживает обстановку на обширной территории Сибири, получая данные с нескольких приборов космического базирования, сообщила пресс-служба вуза.

Подписчики новосибирского паблика АСТ 54 массово сообщают о запахе гари и дымке, которая заметна в небе над городом. Сервис CityAir оценил загрязнение воздуха в столице Сибири на 8 баллов из 10. Ситуация стала ухудшаться ночью 21 июля.

Аналогичная картина в других регионах Сибири — Кемеровской области, Хакасии.

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже добрался до Югры, пишет ura.ru. Ветер принес в Нижневартовск дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Город накрыло смогом.

Что делать , если в город пришел дым от лесных пожаров

При сильном задымлении (видимость днем не превышает нескольких сотен метров и дым хотя бы время от времени явственно затрудняет дыхание) необходимо принять меры по защите себя и своих близких от его вредных последствий, пишет МЧС медиа.