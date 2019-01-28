Директора фирмы из Барнаула приговорили к реальному сроку за мошенничество с гаражами

Алтайский краевой суд утвердил наказание директору барнаульской фирмы Валерию Кузнецову, признанному виновным в мошенничестве, связанном с постройкой гаражей. Мужчина собрал деньги на реконструкцию гаражно-погребного комплекса, но ничего не построил и не вернул собранные 3 млн рублей. Теперь он проведет несколько лет в колонии общего режима.

Использовал положение

Валерий Кузнецов, гендиректор барнаульской фирмы «Лигасервис» (ликвидированной осенью 2018 года), признан виновным в мошенничестве по самой «тяжелой» четвертой части ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

К такому выводу пришел Индустриальный райсуд еще 10 октября 2018 года.

А 17 января Алтайский краевой суд утвердил приговор, смягчив лишь некоторые его положения. Кузнецова приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, под стражу его взяли еще в октябре.

Что натворил Кузнецов

В 2012—2016 годах Валерий Кузнецов пообещал жителям Индустриального района Барнаула реконструировать гаражно-погребной комплекс на ул. Малахова, 85а — надстроить гаражи над землей. Рекламировал он свои услуги незамысловато: развешивал объявления на подъездах.

На его обещания отозвались 20 человек. Сдавали они ему разные суммы — от 100 до 360 тыс. рублей. Кто-то вносил все сразу, кто-то выплачивал лишь задаток. В итоге у Кузнецова собралось 3,14 млн рублей. Но ничего он так и не построил и деньги не вернул — потратил.

Люди написали заявление в полицию, которая усмотрела здесь преступление и умысел на его совершение. В фирме Кузнецова не было ни техники, ни людей, ни денег, так что, полагали следователи, он и не мог построить ничего.

«Так сложились обстоятельства»

Но Кузнецов на суде отрицал свою вину. Он объяснил, что намерения построить гаражные боксы у него были. Но вмешались объективные, независящие от него, обстоятельства.

Во-первых, 100-процентного согласия всех владельцев боксов кооператива получить не удалось. Во-вторых, строительству активно противодействовали отдельные члены кооператива. В краевом суде его представитель утверждал: судья предыдущей инстанции даже не исследовал эти причины.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Заключив договор с гаражным кооперативом, Кузнецов обращался в экспертные организации за выдачей различных заключений. На проектно-изыскательские работы и получение документов и были потрачены деньги граждан, утверждал он.

Да, разрешение на строительство он не получил. Но именно из-за отсутствия согласия всех собственников объекта. При этом он держался на суде позиции, что самой фирме спецтехнику иметь не обязательно — ведь ее можно нанять. Что он и делал, когда начал земляные работы.

Доказательства налицо

Но суд все же решил, что умысел на совершение мошенничества у Кузнецова имелся, доказательства преступления собраны вполне убедительные. Нашли и свидетеля, который сам слышал, как гендиректор утверждал, что строить ничего не собирается.

В общем, Алтайский краевой суд пришел к выводу, что наказание Кузнецову назначено правильно, оно справедливое и соразмерное содеянному. Судьи лишь уточнили отдельные формулировки приговора, не изменив сути: 6 лет в колонии.