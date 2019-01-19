Дознавателя из Уфы, заявившую о ее групповом изнасиловании, уволили

23-летняя дознаватель из Уфы в ноябре 2018 года заявила, что на работе ее изнасиловали трое полицейских, «насиловали по очереди и одновременно». Мужчины были уволены из органов за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, арестованы и до сих пор находятся в СИЗО.
И вот теперь эта же участь постигла и двух девушек-дознавательниц, сообщает «Российская газета». Их уволили тоже за совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Вторая уволенная девушка проходит свидетелем по нашумевшему уголовному делу.