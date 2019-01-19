Дознавателя из Уфы, заявившую о ее групповом изнасиловании, уволили

Двух сотрудниц подразделения дознания одного из отделов полиции Уфы уволили из-за употребления спиртного на рабочем месте. Одна из уволенных сотрудниц является потерпевшей по делу о групповом изнасиловании ее коллегами, и спиртное она употребляла как раз перед инцидентом.

23-летняя дознаватель из Уфы в ноябре 2018 года заявила, что на работе ее изнасиловали трое полицейских, «насиловали по очереди и одновременно». Мужчины были уволены из органов за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, арестованы и до сих пор находятся в СИЗО.

И вот теперь эта же участь постигла и двух девушек-дознавательниц, сообщает «Российская газета». Их уволили тоже за совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Вторая уволенная девушка проходит свидетелем по нашумевшему уголовному делу.