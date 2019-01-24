Драма в уральских горах: выжившей в снежном плену туристке экстренно ампутировали стопы

23 января вертолетом Центра медицины катастроф пострадавшую доставили из больницы Краснотурьинска в реанимацию екатеринбургского ожогового центра, пишет «КП».
Из-за крайне тяжелого состояния пациентку погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Елена получила сильнейшее обморожение, особенно пострадали ноги — полное обморожение (четвертой степени) стоп, а также голеней на 10 сантиметров. Возник риск, что у женщины откажут почки, и поэтому единственный шанс для спасения туристки оказалась ампутация стоп, пишет ura.ru.
Операция была назначена на 24 января, но в срочном порядке начать ее пришлось на несколько часов раньше — ночью состояние Елены ухудшилось.
По последним данным, пациентку прооперировали — выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Но состояние пациентки остается крайне тяжелым.
Что произошло
19 января пятеро туристов (двое мужчин и три женщины) с турбазы «Серебрянский камень» пошли на гору Казанский Камень. Идти было всего восемь километров, но начался снегопад. Туристы решили возвращаться на турбазу. 31-летняя Елена Осипова и 35-летняя Елена Подкорытова по дороге отстали от группы. При себе у них не было ни продуктов, ни спичек.
Время от времени девушки выходили на связь со спасателями: последний раз одна из них сообщала, что они находятся возле разрушенного строения в лесу.
На третьи сутки поисков женщин нашли: Подкорытова была уже мертва, а Осипову в тяжелом состоянии на вертолете привезли в больницу.
Следственный комитет проводит проверку: следователи опрашивают знакомых девушек, туристов, которые вернулись из похода. Итогом проверки может стать уголовное дело.