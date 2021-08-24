Дуэт барнаульцев попался на воровских гастролях в Екатеринбурге

Двух молодых людей из Барнаула будут судить в Тюмени за грабеж ювелирных магазинов, сообщает tumentoday.ru .

Как оказалось, барнаульцы совершили целую серию грабежей в ювелирных салонах страны. С конца мая они отправились из Барнаула на попутном транспорте по городам Сибири и Урала, в каждом из которых крали драгоценности.

5 июня они прибыли в Тюмень, где сдали в ломбард похищенное в Омске золото. Потом в центре Тюмени, где не было охраны, ограбили еще один бутик.

Один из молодых людей вошел в магазин и попросил продавца показать ему украшения, а второй стоял у входа. Первый злоумышленник выхватил у продавца из рук ювелирные изделия, соучастник открыл ему дверь и они вместе сбежали.

Из Тюмени гастролеры отправились в Екатеринбург, где сдали добычу в ломбард. 11 июня в арендуемой квартире их задержали тюменские полицейские.

Ущерб от преступных действий составил около 200 тыс. рублей.

Обвиняемые свою вину признали и заявили о причастности к еще нескольким ограблениям ювелирных салонов в других городах.

Ранее в Новосибирске нашли подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в ТЦ «Лето» в Барнауле.