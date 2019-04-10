Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке на Урале

В жилом доме Екатеринбурга утром 10 апреля прогремел взрыв в квартире на 15-м этаже. Пострадало два человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Жильцы услышали два хлопка, после чего начался пожар. В огне пострадало два человека — мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами.

Общая площадь возгорания составила 30 кв м. Ударной волной в квартире выбило стекла. Внешние конструкции 16-этажного здания не нарушены.

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По предварительным данным прокуратуры, жильцы квартиры самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки с использованием газового баллона. Портал Е1 сообщил, что приоритетная версия на данный момент — взрыв самогонного аппарата.

Точную причину устанавливают пожарные дознаватели.