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Происшествия

Два дебошира в Бийске напали на кондуктора и пассажирку автобуса

Вечером 26 марта в автобусе № 36 в Бийске двое мужчин начали ругаться с кондуктором и чуть не вытолкнули из автобуса пассажирку, пишет газета «Наш Бийск».

Кондуктор.
Кондуктор.
Михаил Хаустов

Как рассказала очевидица ЧП, двое мужчин были пьяны, громко разговаривали и плевали на пол. Между женщиной-кондуктором и дебоширами началась перепалка. В ответ на замечания один из мужчин неожиданно дал женщине несколько пощечин.

Пассажирка бросилась на помощь кондуктору, но мужчины повалили ее на пол и попытались вытолкать из автобуса. Мужчин в транспорте на тот момент не было.

Водитель, по словам очевидцев, на инцидент не среагировал.

В МУ МВД России «Бийское» altapress.ru подтвердили информацию. С заявлением обратилась кондуктор автобуса. По факту ЧП ведется проверка.

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