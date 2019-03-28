Два дебошира в Бийске напали на кондуктора и пассажирку автобуса

Как рассказала очевидица ЧП, двое мужчин были пьяны, громко разговаривали и плевали на пол. Между женщиной-кондуктором и дебоширами началась перепалка. В ответ на замечания один из мужчин неожиданно дал женщине несколько пощечин.
Пассажирка бросилась на помощь кондуктору, но мужчины повалили ее на пол и попытались вытолкать из автобуса. Мужчин в транспорте на тот момент не было.
Водитель, по словам очевидцев, на инцидент не среагировал.
В МУ МВД России «Бийское» altapress.ru подтвердили информацию. С заявлением обратилась кондуктор автобуса. По факту ЧП ведется проверка.