Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Обновлено

По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом, между Хабаровским краем и Сахалином. Истребители пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.
Судьбу экипажей устанавливают. Ведется поисковая операция.
РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, экипажу одного воздушного судна удалось катапультироваться. «Су-34 пропал с радаров на Дальнем Востоке. Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — говорится в сообщении.
По информации «Интерфакса», инцидент произошел под Комсомольском-на-Амуре.
«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — уточнил источник агентства.
Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он способен атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.
Обновлено от 14.40
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что после столкновения один самолет потерпел крушение, а второй приземлился с отказавшим двигателем.
В Минобороны агентству сообщили, что самолеты столкнулись при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Экипажи катапультировались. Самолеты выполняли полет без боекомплекта.
Обновлено от 14.47
Как сообщает «Интерфакс», спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, вероятно, спасательного плота Су-34. «Несколько минут назад в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола»., — пишет агенство.
Обновлено от 15.23
Стало известно, что один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 вернулся на базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «Один из столкнувшихся самолётов на одном двигателе сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем», — сказал собеседник агентства.