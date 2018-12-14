Экс-замдиректора барнаульской школы будут судить за падение бетонной плиты на девочку

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной части одной из школ Барнаула. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девочки, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Бетонная плита, упавшая на школьницу в Барнауле.

По данным следствия, обвиняемый должен был контролировать обслуживание и надлежащее состояниие имущества школы.

Он должным образом не осуществил проверку и не выявил разрушение конструкции крепления железобетонных плит школьного ограждения, — отмечают в ведомстве.

Из-за халатных действий в марте 2018 года одна из плит ограждения упала на ученицу 1 класса. Девочка получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Во время предварительного расследования опросили более 20 свидетелей, проанализировали трудоемкие комплексные судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы. Они позволили установить причинно-следственную связь между халатным отношением к своим должностным обязанностям обвиняемого и причинением тяжкого вреда здоровью ребенка.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.