Победители «Битвы экстрасенсов» расследовали трагическую гибель влюбленных на Алтае

17 июня победители шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов приехали в село Дегтярки в Немецком национальном районе, чтобы расследовать гибель 20-летнего парня и его 17-летней девушки. Магов пригласили родственники погибших, сообщает местная газета «Новое время». Экстрасенсов сопровождала съемочная группа телеканала НТВ.

Тела молодых людей обнаружили 10 октября 2018 года в надворной постройке возле дома, где жил юноша. На телах не было признаков насильственной смерти. По предварительной информации, парень и девушка покончили с собой.

Сельчане рассказывают, что погибшие встречались около полутора лет. Знакомые утверждают, что незадолго до смерти школьница узнала, что ждет ребенка. Официальных подтверждений этого нет.

Мехди Эбрагими Вафа и Юлий Котов долгое общались с близкими погибших, побывали на кладбище и посетили место, где были обнаружены тела. Позже каждый из них высказал свои предположения относительно причин и мотивов трагедии.

К каким выводам пришли провидцы, пока не разглашают. Это можно будет узнать только осенью, когда в эфир НТВ выйдет сюжет.