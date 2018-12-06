Еще один россиянин умер в американской тюрьме

Мужчину заключили под стражу в 2017 году после истечения срока его визы. В миграционной тюрьме ожидал высылки из США, уточняет RT.
В иммиграционно-таможенной полиции подчеркнули, что причиной смерти стала гиповолемия. Это заболевание, связанное с уменьшением объема циркулирующей крови, обезвоживанием, кровотечением, пишет «Пятый канал».
Волков стал вторым за последние 10 дней россиянином, погибшим в американских тюрьмах, пишет ura.ru. Ранее стало известно о гибели Мергенсана Амара, который скончался в медцентре Святого Джозефа в городе Такома, штат Вашингтон.
В настоящий момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах сидит много наших соотечественников. В частности, под арестом уже почти полгода находится Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента.