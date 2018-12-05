Еще одного воспитателя барнаульского детсада обвиняют в издевательствах над детьми

Еще одного воспитателя барнаульского частного детского сада Happy Baby Оксану Ч. обвиняют в жестоком обращении с детьми ясельной группы, сообщает « Вести22 ».

Ей предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам Юлии Пустовитенко, мамы одного из пострадавших, воспитатель швыряла детей на кровать, где они ударялись головами о деревянные спинки и плакали.

В отношении женщины могут также завести уголовное дело по статье «Истязание». По словам следователей, в своих действиях она проявляла агрессию.

По решению суда, воспитатель проведет два месяца под домашним арестом. Адвокат планирует обжаловать приговор.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему воспитателю детского сада Happy baby. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей. По данным следствия, с февраля по май 2018 года она незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников. Потерпевшие — три маленьких ребенка в возрасте 4 и 5 лет, а также их законные представители.

Позже задержали заведующую частным детским садом Happy Baby Елену Воротникову. Ей также предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.