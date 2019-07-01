Еще одного врача обвинили в убийстве новорожденного в Калининграде

По факту гибели новорожденного в Калининграде возбуждено второе уголовное дело. Обвинение предъявлено неонатологу, который по версии следствия ввел смертельную дозу лекарства по указанию и.о. главврача больницы Елены Белой. Последняя не хотела портить статистику роддома, чтобы позже возглавить его, пишет РИА Новости .

По версии СК, врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, ввела новорожденному «Магния сульфат» по указанию Елены Белой. В результате чего наступила его смерть.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в калининградском роддоме № 4. Туда поступила женщина на раннем сроке беременности (23−24 недели), которая родила живого мальчика массой около 700 граммов. Это была третьей по счету беременность, первые две закончились самопроизвольными выкидышами.

СК полагает, что Елена Белая прогнозировала летальный исход, поэтому приняла решение убить новорожденного. Ему не оказали реанимационную помощь, а в медкате написали о гибели плода в утробе матери. Для этого, по версии СК, она привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады.

Организация «Российское общество неонатологов» уже опубликовала обращение с поддержкой врачу Сушкевич, в ее защиту выступил также Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».