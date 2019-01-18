Глава алтайского сельсовета уходил на пенсию и прихватил бюджетный ноутбук

По данным следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый был главой администрации сельсовета. Когда он уходил на пенсию, то издал незаконное распоряжения о снятии с баланса принадлежащего сельсовету ноутбука и комплектующих к нему. Техника была в исправном состоянии, мужчина взял ее себе.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, ранее глава другого алтайского сельсовета продал грейдер администрации и забрал деньги себе.