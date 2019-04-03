Глава сельсовета в Алтайском крае попался на взятках

Глава одного из сельсоветов Солтонского района взял деньги с фермера за пользования землей без документов. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2016 году главе сельсовета нужно было выплатить штраф за нарушения пожарной безопасности. Из своего кармана он платить не хотел и придумал другой способ.

Он потребовал от главы одного крестьянского хозяйства 15 тысяч рублей. Взамен глава сельсовета дал фермеру право пользоваться земельными участками бесплатно и без договоров аренды.

Полученной взяткой он оплатил административный штраф.

Кроме того, сообщают следователи, в июле 2018 года он снова взятку в 15 тысяч рублей от главы хозяйства. В этот раз обвиняемый потратил их по своему усмотрению.

Бывший глава сельсовета свою вину признал.