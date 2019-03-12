Главного свидетеля по делу экс-управделами алтайского правительства осудили за пособничество в растрате

В Алтайском крае вынесли приговор директору строительной компании «РемСтрой» Евгению Фоканову. Его признали признан виновным в пособничестве в растрате бюджетных средств, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что директор строительной компании содействовал бывшему управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову в совершении растраты бюджетных денег. Это сделали с помощью фиктивных документов по государственным контрактам на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов.

С 2013 по 2015 годы при пособничестве Фоканова бывший управделами похитил путем растраты более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились, либо производились по завышенной стоимости, — отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Стоимость работ составила почти 95 млн рублей. Фоканов объяснил интерес Белобородова к его компании уверенностью в его добросовестности как строителя.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Свою вину Фоканов признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Его также обвиняли в даче взятки Белобородову, однако это дело прекратили «в связи с деятельным раскаянием». По делу экс-управделами правительства строитель проходит свидетелем.

Уголовное дело Фоканова по факту пособничества в растрате выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. Директора строительной компании приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.