Глыба льда рухнула на женщину в Сибири, ее госпитализировали

Происшествие попало на видео. На нем видно, как женщина спокойно проходит в непосредственной близости от дома, когда на нее упал лед. Пострадавшая мгновенно потеряла сознание.
Проходящий мимо мужчина не пострадал. Прохожие не особо торопились подойти к женщине.
«У женщины рассечение черепа, пришла в себя через 5 минут. Скорая приехала через 15 минут. Женщина была в сознании, увезли на скорой», — рассказал очевидец.
Ранее сообщили, что в Барнауле директора УК будут судить за упавшую на мальчика наледь.