Глыбы льда с крыши разбили авто в центре Барнаула

Инцидент произошел около магазина «Милослава». Огромные куски льда разбились об асфальт и автомобиль. Один из них сильно повредил лобовое стекло седана.
Хозяйка ищет тех, кто зафиксировал ЧП на видеорегистратор.
Днем 6 марта с крыши дома на пр. Ленина, 67а (со стороны ул. Союза Республик) сошел лед и снег на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает владелица пострадавшего Ford в паблике Barnaul22 в ВК.
Инцидент произошел около магазина «Милослава». Огромные куски льда разбились об асфальт и автомобиль. Один из них сильно повредил лобовое стекло седана.
Хозяйка ищет тех, кто зафиксировал ЧП на видеорегистратор.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter