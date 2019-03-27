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Происшествия

Глыбы льда с крыши разбили авто в центре Барнаула

Днем 6 марта с крыши дома на пр. Ленина, 67а (со стороны ул. Союза Республик) сошел лед и снег на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает владелица пострадавшего Ford в паблике Barnaul22 в ВК.

Пр. Ленина, 67а
Пр. Ленина, 67а
barneos22

Инцидент произошел около магазина «Милослава». Огромные куски льда разбились об асфальт и автомобиль. Один из них сильно повредил лобовое стекло седана.

Хозяйка ищет тех, кто зафиксировал ЧП на видеорегистратор.

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