Грибники нашли в лесу человеческий скелет в спортивном костюме

Человеческий скелет в спортивном костюме нашли грибники в лесу Курортного района Санкт-Петербурга, сообщает « Фонтанка » со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Днем 22 августа мужчина с сыном сообщили в полицию о страшной находке.

Скелет человека находился в спортивном костюме и одном ботинке. При себе у погибшего были найдены документы на имя 49-летнего жителя Петербурга. Родственники сообщили об его исчезновении в ноябре 2020 года.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, пишет Lenta.ru.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Ранее рабочие случайно нашли скелет в селе под алтайским наукоградом. На месте, где обнаружили кости, располагалось административное здание, которое недавно снесли.