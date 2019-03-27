Интервью на нарах: экс-министр Абызов рассказал, как его задержали силовики

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов дал первое после задержания интервью. Следственные мероприятия с бывшим чиновником проходили всю ночь с 26 на 27 марта.

Экс-министра задержали 26 марта вечером в Москве по прибытии из Италии, лишь под утро его поместили в СИЗО. В камере с ним содержатся еще два человека — рецидивист и обвиняемый в убийстве, пишет «МК».

Члены Общественной наблюдательной комиссии застали Абызова лежащим на нарах с натянутым на голову капюшоном и укрывшегося курткой. Экс-чиновник не стал вставать при виде гостей, сказав, что хочет спать.

На вопрос били ли Абызова при задержании, он ответил отрицательно.

«Ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно», — сказал Абызов, призвав правозащитников не волноваться.

Он также сообщил, что хочет спать, поскольку следователи допрашивали его допоздна, пишет bfm.ru.

Бывший чиновник обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Росбалт». По данным СМИ, речь идет об афере по сделке, при которой его структуры продали ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний, более чем в 21 раз завысив их стоимость.

Об уголовном деле в отношении Абызова доложили президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.