Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
929

Из «Черного беркута» освободились 12 ранее приговоренных к расстрелу

Из исправительной колонии № 56 «Черный беркут», расположенной в поселке Лозьва на севере Свердловской области, освободились 12 заключенных, ранее приговоренных к смертной казни.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Сейчас в колонии не осталось ни одного заключенного, пустует комплекс зданий, рассчитанный на 374 «места».

«Приказа о закрытии колонии до сих пор не было. Документы находятся в Москве в Минюсте», — сообщил Александр Левченко, руководитель пресс-службы ГУ ФСИН России по Свердловской области, пишет ura.ru.

Ранее из «Черного беркута» в новую колонию на Дальний Восток вывезли 60 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. В ИК остались лишь 12 человек, которые в свое время были приговорены к расстрелу.

Из-за моратория смертная казнь им была заменена на 25 лет заключения — пожизненной меры на тот момент в России еще не было. Они отсидели срок и вышли на свободу.

Существование ИК № 56 посчитали нерентабельным, так как на 72 зеков работали 150 человек персонала и охраны. 63 из них — жители Лозьвы, где другой работы нет.

Последователь Чикатило

«Черный беркут» — единственная в России колония, где содержались смертники. Здесь сидел знаменитый последователь Чикатило 45-летний Владимир Криштопа. В 1996 году в Ростове-на-Дону приговорен к расстрелу, который заменили на 25 лет колонии. Срок Криштопа будет досиживать на новом месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость