Изобретатель бифидока не поехал в «Матросскую тишину», а скрылся за границей

Изобретателя кисломолочного напитка бифидок и совладельца фармпроизводителя «Партнер» Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск, теперь его разыскивает Интерпол, пишет « Коммерсантъ ».

Сотрудники столичного Следственного комитета инкриминируют предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату заработных плат сотрудникам фирмы. Сам Вайншток находится за границей, с обвинениями не согласен и утверждает, что уголовное преследование против него «является частью плана рейдерского захвата предприятия».

«Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в „Матросскую Тишину“, взял такси и отправился в аэропорт», — заявил бизнесмен.

В деле о невыплате зарплат фигурируют другой совладелец «Партнера» Сергей Иванченко (находится под домашним арестом), и член совета директоров Николай Загородник (взята подписка о невыезде).

Кредитные миллиарды

Уголовное дело возбудили в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной, пишет bfm.ru. Долгое время банк кредитовал предприятие Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Но после смены руководства банка, по словам Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб.

Что известно о «Партнере»

ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году и стало одним из первых частных московских предприятий.

До 2017 года «Партнер» являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: на трех предприятиях в Москве и Подмосковье компания выпускала медицинские и ветеринарные препараты «Бифидумбактерин», «Бифидумбактерин форте», «Пробифор», «Флорин форте», «Гепафор», «Бифидум-СХЖ», «Зоонорм» и «Биопротектин».

На компанию до недавнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов (без учета поставок для льготников).

Кроме того, «Партнер» разрабатывает и производит иммунобиологические продукты питания под торговой маркой «Бифидок» и контролирует более 200 предприятий молочной промышленности. В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

В октябре Арбитражный суд Москвы признал «Партнер» банкротом по иску Фондсервисбанка. Общие требования кредиторов к предприятию превышают 1 млрд руб.