Как в Сибири в 20-градусный мороз эвакуировали пациентов больницы после звонков о минировании

Очевидцы сообщают, что больных разместили в расположенной неподалеку гимназии. На фото видно, как люди в тапочках, еде укутавшись направляются к месту временного размещения. Других пациентов на носилках и инвалидных колясках также доставляют в гимназию — на время обследования спецслужбами здания больницы.

28 января в различные регионы Сибири начали поступать анонимные звонки и электронные письма о минировании административных зданий, школ и больниц.

В Барнауле и Новоалтайске эвакуировали школы из-за массовых сообщений о заложенных в них бомбах. Председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина прокомментировала ситуацию с массовой рассылкой сообщений о минировании школ. Письма с угрозами прислали в 26 учебных заведений краевой столицы и пригородов. Эвакуацию проводили только в 10 школах.