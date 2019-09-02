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Происшествия

Каждая пятая смерть в ДТП на Алтае произошла по вине пьяного водителя

Почти 7 тысяч пьяных водителей задержали в Алтайском крае за семь месяцев 2019 года. Из них 893 человека сели пьяными за руль не в первый раз. 24 человека погибли в регионе из-за нетрезвых водителей, пишет «Московский комсомолец на Алтае».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

По словам начальника УГИБДД по Алтайскому краю Владислава Перцева, всего аварии унесли жизни 124 жителей региона в 2019 году. То есть фактически каждый пятый погибший человек пострадал по вине пьяных водителей. Всего нетрезвые автолюбители стали виновниками 138 ДТП.

Напомним, уже 4 года повторное употребление алкоголя за рулем несет за собой уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. Получить срок можно также и за повторный отказ от медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови.

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