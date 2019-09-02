Каждая пятая смерть в ДТП на Алтае произошла по вине пьяного водителя

По словам начальника УГИБДД по Алтайскому краю Владислава Перцева, всего аварии унесли жизни 124 жителей региона в 2019 году. То есть фактически каждый пятый погибший человек пострадал по вине пьяных водителей. Всего нетрезвые автолюбители стали виновниками 138 ДТП.
Напомним, уже 4 года повторное употребление алкоголя за рулем несет за собой уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. Получить срок можно также и за повторный отказ от медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови.