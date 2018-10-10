Возле завода в Алтайском крае разлилась река зловонных отходов

Возле Черемновского сахарного завода в Алтайском крае разлилась река из отходов, сообщает «Гражданский патруль». Местные жители жалуются на резкий неприятных запах разложений и на то, что не могут ловить рыбу — она «невыносимо сладкая». Но на заводе еще раньше объясняли подобное тем, что это разлили сами жители, и сейчас руководство утверждает то же самое.

«Единственный за Уралом завод по переработке сладкого корня оказался в эпицентре экологического скандала», — пишут активисты. По жалобе местных жителей они приехали в село Черёмное и обнаружили, что часть села подтоплена зловонными отходами производства.



«К самой территории завода не подобраться, там все в зеленой жиже очень неприятного запаха, который разносится по всему селу. Какая-то часть этого киселя стекает в озеро», — рассказывает представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. По его словам, общественники обнаружили трубу, из которой поступают стоки, похожие на отходы свекольного производства.

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Что говорят на заводе

9 октября общественники обратились в Росприроднаднадзор и Роспотребнадзора также природоохранную прокуратуру. Они рассчитываютчто надзорные органы исследуют водоем и почву на затопленной территорииа также проверят работу очистных сооружений сахарного завода.

В 2016 году также возникали разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» директор Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия.

По словам Анатолия Стовбы, всем вышеперечисленным инстанциям предприятие отправило ответы. Претензий с их стороны к заводу нет. Но проблема заключается в том, что один из микрорайонов поселка Черемное расположен в санитарной зоне предприятия. В тот момент, когда завод начинал свою работу и определялись границы фильтрационных полей, ни о каких жилых кварталах в окрестностях и речи не шло. Сейчас же на этом месте живут люди.

Кроме того, по словам Анатолия Стовбы, вонь исходит совсем не от жома, как предполагают жители. Источником неприятного запаха служат фекалии, которые перекачивают сюда от самого поселка. Дело в том, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» стекается по канализации к фильтрационному полю завода. «Что нагадили, то и нюхают», — ответил на претензии людей директор предприятия.

Сегодня гендиректор завода Александр Фадеев также придерживается точки зрения предыдущего руководителя и заявляет, что у предприятия есть все документы от проверяющих сторон.