Кокорин с Мамаевым прокутили почти полмиллиона рублей в день драки

Во время процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым стала известна сумма, которую их компания потратила в злополучные вечер и ночь в октябре 2018 года, когда оба спортсмена стали участниками двух конфликтов. Они прогуляли порядка 400 тысяч рублей, пишет Sport24.ru.

В уголовном деле представлен чек из кафе на 264 790 рублей. В этом чеке есть и алкогольные напитки. Кроме того, в деле имеются два чека из стриптиз-клуба «Эгоист»: на сумму 123 410 рублей и на сумму более 8 000 рублей.

На суде Александр Кокорин после оглашения этих сведений попенял журналистам: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Напомним, братья Кокорины, Мамаев, и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в результате которых пострадало несколько человек. С тех пор срок их пребывания в СИЗО продлевали дважды, после завершения следствия прокуратура передала материалы в суд.