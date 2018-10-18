Колумбайн: что объединяет трагедию в Керчи 17 октября 2018 с убийствами в американской школе

18-летний студент Владислав Росляков, который 17 октября расстрелял других студентов и взорвал бомбу в колледже в Керчи, мог вдохновиться массовыми убийствами, которые произошли в школе «Колумбайн» в США в 1999 году. В сети его сравнивают с Эриком Харрисом — одним из убийц в «Колумбайне».

Что такое «Колумбайн»?

Трагедия в школе «Колумбайн» произошла в штате Колорадо, пишет mel.fm. Ученики старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд в своей школе убили 13 человек и ранили 24. Они были вооружены обрезами. При помощи самодельных бомб они попытались взорвать школьную столовую, но не смогли. Харрис и Клиболд покончили с собой.

Почему трагедию в Керчи сравнивают с «Колумбайном»?

«Новая газета» сообщает, что Владислав Росляков постарался быть похожим на Эрика Харриса: он зачесал волосы, надел белую футболку с черной надписью и черные штаны.

Росляков открыл огонь по студентам и педагогам, устроил взрыв и после этого убил себя.