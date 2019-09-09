Командир президентского самолета сообщил об экстремальной посадке с Путиным на борту

Экс-пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о нештатной ситуации на борту, которая произошла, когда летел глава государства Владимир Путин, сообщает НТВ .

Владимир Путин и Джордж Буш у "борта №1" США. 2006 год.

Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Санкт Петербург при неблагоприятных погодных условиях — порывистый боковой ветер.

Болтанка

«На эшелоне 5−6 тыс. метров попадаем в дичайшую болтанку», — рассказал Федорушкин, пишет Газета.ru.

Тогда полностью выбило автопилот и руль был ограничен на одну треть хода, но высоту набрать удалось, а садиться пришлось на залитую водой полосу, рассказал КВС.

«Мы набирали 9 тысяч метров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало так, перегрузки были очень сильные. В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется. В условиях, когда он полный, и то удержать его сложно, а тут всего одна треть», — добавил пилот.

В итоге удалось успешно посадить самолет в Пулково. «40 лет летал, но в такие условия не попадал», — признался Федорушкин.

После этого у него состоялся серьезный разговор с президентом, пишет business-gazeta.ru.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90 процентов, но мы справились», — заключил пилот.

Когда именно произошел инцидент — не сообщается.

Самолет президента Пресс-служба Президента Российской Федерации; CC BY 4.0

Авиапроисшествия с бортом № 1

8 февраля 1999 года на перроне Внукова-2 из-за ошибок наземных служб авиакомпании при рулении Ил-96, на борту которого находился Борис Ельцин, прибывший с похорон короля Иордании Хусейна, повредил крылом находящийся на стоянке McDonnell Douglas DC-9 итальянских ВВС. После незначительного ремонта «борт № 1» вернулся в строй. По итогам расследования инцидента был снят с должности руководитель ГТК «Россия» Владимир Качнов.

2 августа 2005 года Ил-96−300ПУ с президентом РФ на борту из-за неполадок в тормозной системе не смог взлететь из аэропорта финского города Турку, где Владимир Путин находился с официальным визитом. Вскоре полеты всех самолётов Ил-96 были запрещены. Запрет на полёты продлился 42 дня (по материалам «Википедии»).

После инцидента президент летал на Ту-214.

Новая «воздушная резиденция» президента

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Борт № 1. www.uacrussia.ru

В самолете есть существенные новшества — усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.

Чей самолет шикарнее

Ранее британские журналисты выясняли, чей самолет шикарнее — Трампа или Путина.

Ил-96 Путина стоит на $500 млн дешевле, чем модифицированный Boeing 747−200B Трампа. Также отличается и максимальная скорость первых бортов двух стран — 900 км/ч у российского и 1000 км/ч у американского. Длина Ил-96 составляет 65 метров, а Boeing 747−200B — 70 метров.

При этом авторы публикации обращают внимание на то, что лайнер Путина оказался роскошнее самолета Трампа — в ИЛ есть спортивный зал и люксовая ванна, а также кровать размера King-size, которых нет внутри Boeing.