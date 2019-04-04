Крупные чиновники стали фигурантами дела о хищениях на «Ростов Арене»

Бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях на при строительстве «Ростов Арены» на сумму в 223 млн рублей. Этот стадион принимал Чемпионат мира по футболу — 2018, пишут «Известия».

Арестован экс-глава минстроя Ростовской области Николай Безуглов, проводятся проверки в отношении замгубернатора Сергея Сидаша, курирующего строительную сферу, сообщил «Известиям» источник в региональных силовых структурах.

Кроме того, в отношении учредителя компании «Донтрансгидромеханизация» (ДОНТГМ) Валентина Леванова и генерального директора Андрея Андросова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Именно эта компания занималась благоустройством площадки.

По данным следствия, субподрядчик в сговоре с чиновниками заменил крупнозернистый песок (который был предусмотрен проектно-сметной документацией) на более дешевый. При этом субподрядчик получил от заказчика полную сумму по договору — 473,9 млн рублей.

Сейчас в России готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, строивших и другие стадионы Чемпионата мира по футболу.