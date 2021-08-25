15 лет проведет в тюрьме житель Алтайского края за изнасилование пенсионерки

27-летнего жителя Шелаболихинского района Алтайского края признали виновным в преступлениях по четырем статьям. За все он получил 15 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Его осудили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой и незаконное проникновение в жилище.

Ночью в январе пьяный мужчина проник в одну из квартир Барнаула, где проживала 62-летняя женщина. Он предложил ей вступить с ним в интимные отношения, на что потерпевшая ответила отказом. Мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой и обманом убедил ее отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, он нанес женщине один удар в область головы, а затем стал душить.

37-летняя потерпевшая сообщила, что у нее есть деньги. Нападавший потребовал перевести их ему, а после сел за руль и уехал.

Свою вину в преступлениях сельчанин не признал.