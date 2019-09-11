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Происшествия

Летевший в Анталью самолет развернулся над Черным морем и приземлился в Краснодаре

Отказ радиосвязи стал причиной вынужденной посадки в аэропорту Краснодара самолета авиакомпании Red Wings рейса Москва — Анталья (Турция), сообщает ТАСС.

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

«Причиной изменения маршрута и вынужденной посадки самолета авиакомпании Red Wings, который вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, стал отказ радиосвязи», — сказал собеседник агентства.

По данным интернет-ресурса Flightradar24, борт авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Домодедово. Затем он развернулся над Черным морем и вернулся в Россию.

Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, 10 сентября вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности.

На борту находились 215 пассажиров, пишет bfm.ru. Посадка прошла успешно.

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