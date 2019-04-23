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Происшествия

Жильцов двух многоэтажек эвакуировали в Бийске

23 апреля в Бийске снова эвакуировали людей из-за сообщений о минировании. В этот раз неизвестные сообщили о взрывных устройствах в двух многоэтажках, пишет «Бийский рабочий».

Жильцов эвакуировали из-за сообщений о минировании.
Жильцов эвакуировали из-за сообщений о минировании.
Фото из социальных сетей / biwork.ru

По данным полиции, сообщения поступили в управляющие компании домов по улице Мухачева, 230 и 230/2.

Днем ранее из-за аналогичного сообщения в Бийске приостанавливали занятия в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса.

9 марта эвакуировали посетителей ТРК «Воскресенье», 6 марта в городе из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназия № 1 и филиал бийской художественной школы в 23-м микрорайоне, а днем раньше магазин «Лента» и офисное здание.

Целая волна сообщений о минировании прокатилась в ряде регионов в начале 2019 года. Многие учреждения Алтайского края получали письма с угрозами.

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