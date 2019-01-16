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Лжеследователь выманил у жительницы Барнаула больше 1 млн рублей

В Барнауле женщина поверила мошенникам и перевела им 1,2 млн рублей. Деньги она получила в кредитных организациях города, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

Потерпевшая рассказала полицейским, что ранее ее обманули при заказе в интернете лекарственных препаратов. Спустя время на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который представился следователем. Он рассказал, что подозреваемые в мошенничестве задержаны и теперь потерпевшим положена компенсация 10 млн рублей.

Неизвестный добавил, что для получения выплаты нужно оплатить государственную пошлину, страховку, услуги инкассации. Доверчивая горожанка сделала несколько переводов, перечислив неизвестным 1,2 млн рублей. Для оплаты страхового взноса она оформляла займы в кредитных организациях города.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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