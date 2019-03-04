Маски-шоу: в Алтайском крае задержали рабочих, которые похитили с завода сыр на 120 тысяч рублей

Алтайские силовики задержали 8 человек, которые в течение 2018 года похищали сыр с маслосырзавода, принадлежащего одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов, пишет ГУ МВД России по региону.

Задержанные оказались рабочими завода. Одни из участников группы прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, а третьи вывозили и продавали.

По предварительным данным, только за шесть месяцев 2018 года злоумышленники похитили сыра на сумму более 120 тысяч рублей.

Силовики изъяли четыре легковых автомобиля, более 30 сотовых телефонов, около 800 тысяч рублей, 1500 евро, более 400 килограммов сыра, оборудование, предназначенное для производства сыра в домашних условиях, а также упаковочные пакеты и банковские карты.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет. Мужчину, который, по предварительным данным, организовал схему хищения, заключили под стражу.