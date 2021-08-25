Металлический шар упал на четырехлетнюю девочку в иркутском сквере «Россия»

В Иркутске возбудили уголовное дело и оценивают деятельность чиновников после травмирования малолетней девочки на территории зоны отдыха, сообщает региональный СК.

Несчастный случай произошел днем 24 августа — в сквере «Россия», где четырехлетняя девочка гуляла с матерью.

«Упала металлическая конструкция в виде шара, в результате ребенок получил повреждения в виде черепно-мозговой травмы и обильного кровоизлияния», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи СК и криминалисты — осмотрели и опросили очевидцев.

«Металлическая конструкция установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом», — уточнили в СК.

Девочку вместе с матерью доставили в больницу, где ребенка прооперировали. О состоянии и характере травм не сообщают.

Возбудили дело по признакам «халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование взяла на контроль прокуратура.

«Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления», — сообщили в надзорном ведомстве.

Мэр Иркутска Руслан Болотов пообещал оказать помощь семье ребенка, а также поручил разобраться в обстоятельствах.

«Я потрясен тем, что произошло. Все мои мысли сейчас — с девочкой и ее близкими. Сейчас главное — чтобы ребенок скорее выздоравливал. Мы должны выяснить, что именно случилось, и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Лично обещаю, что окажем всю необходимую помощь семье», — подчеркнул глава города.

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