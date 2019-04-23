Россиянам рекомендовали не посещать Шри-Ланку

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации в этой республике.

Пока туроператоры не наблюдают аннуляций приобретенных туров. Однако туристы могут воспользоваться рекомендацией дипведомства и отказаться от поездки.

Рекомендации

«В связи с трагическими событиями российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации. Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Низкий сезон

Ассоциации туроператоров России (АТОР), основной сезон на Шри-Ланке закончился в конце марта. Большинство заездов на остров планируется в период майских праздников.

Несмотря на рекомендацию МИДа, туристы вправе принять решение о сохранении поездки на Шри-Ланку и воспользоваться приобретенным туром.

«По закону турагент должен информировать туриста о потребительских свойствах продукта. То есть необходимо донести до туриста информацию о существовании рекомендации МИДа», — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Перед поездкой туристу следует узнать телефоны, которые могут понадобиться на Шри-Ланке, а также соблюдать все действующие рекомендации местных и российских властей.

Купившим туры

«Поскольку невозможность исполнения обязательств в данной ситуации возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, туристу возвращается сумма за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Фактически понесенные расходы должны быть подтверждены туроператором документально», — цитируют в АТОР сообщение «Ростуризма» — ведомства, которое также рекомендует россиянам пока отказаться от поездок на Шри-Ланку.

Вместе с тем, по данным туроператоров, на Шри-Ланку туристы чаще всего приобретают наиболее привлекательные по цене невозвратные тарифы. Таким образом, деньги за дорогие авиабилеты, скорее всего, вернуть не удастся.

Число жертв

По последним данным, число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310, пострадали 480 человек. По данным МИДа, россиян среди пострадавших нет, пишет znak.com. Полиция задержала 24 подозреваемых.

Сейчас на Шри-Ланке введены усиленные меры безопасности. К охране порядка наряду с полицией привлечены военнослужащие. Силовики продолжают работу по поиску и задержанию организаторов и исполнителей терактов.

В стране ввели чрезвычайное положение.