Мошенники выманили у 91-летней жительницы Алтайского края больше 20 тысяч рублей

В Алтайском крае престарелая женщина поверила мошенникам и перевела неизвестным больше 20 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, днем на домашний телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Для непривлечения родственника к ответственности незнакомец просил деньги.

Пенсионерка передала 23 тысячи рублей приехавшему к ней домой водителю такси и только после этого перезвонила сыну. Он рассказал, что с ним все хорошо.

Полицейские нашли водителя такси, который подтвердил, что ему позвонил неизвестный мужчина и попросил забрать деньги и перевести их на банковский счет.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.