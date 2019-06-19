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Происшествия

Москвича обвиняют в развращении маленькой жительницы Барнаула

Жителя Москвы обвиняют в развращении несовершеннолетней жительницы Алтайского края через интернет, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

По данным следствия, в сентябре-октябре 2018 года обвиняемый через одну из социальных сетей совершал развратные действия в отношении маленькой жительницы Барнаула. Мужчина показывал ребенку фото и видео, а также отправлял текстовые сообщения порнографического характера.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование уголовного дела.

Напомним, ранее Алтайский краевой суд приговорил к 24 годам колонии жителя Белгорода, который уговорил малолетнего барнаульца прислать ему порнографические фото и видео со своим участием за деньги.

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