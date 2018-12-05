Москвича укусил опасный паук, спрятавшийся в пакете с сушеным инжиром

«Мужчина заметил на кисти маленькое розовое пятно, а на следующий день рука сильно опухла. Серьезные симптомы появились спустя несколько дней после укуса: у пациента была очень высокая температура, правая кисть и предплечье сильно опухли, наблюдался некроз тканей», — рассказали в столичном департаменте здравоохранения.