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Происшествия

Мужчина из Узбекистана побил ребенка в Барнауле

В Барнауле осудили гражданина Узбекистана, который побил чужого ребенка. Мужчина сделал это в целях воспитания. При этом ранее его уже привлекали к ответственности за побои.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщает краевая прокуратура, узбекистанец уже долгое время постоянно живет в Барнауле. В ноябре он вернулся домой и обнаружил, что его сын играет с соседским мальчиком, про которого он ранее слышал, что тот ворует сладости в магазинах.

Мужчина решил, что дружба с таким ребенком может отрицательно повлиять на его сына. Он начал объяснять малолетнему соседу, что воровать нехорошо. Для усиления воспитательного эффекта узбекистанец дал ребенку несколько подзатыльников ладонью.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. За побои ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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